Директор школы в Ивантеевке опроверг, что ученики предупреждали о нападении

ИВАНТЕЕВКА, 7 сен — РИА Новости. Ученики школы в Ивантеевке, где девятиклассник открыл стрельбу и напал на учительницу, не сообщали о том, что готовятся какие-либо опасные инциденты, заявила исполняющая обязанности директора ивантеевской школы №1 Наталья Решетова.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

"Сигнала не было, обращений о том, что готовится что-то страшное, со стороны детей к учителям тоже не было", — сказала Решетова на расширенном совещании по вопросу организации безопасности и профилактики асоциальных явлений в образовательных учреждениях Московской области.

"Мальчик не проявлял никаких признаков агрессии. Он никогда не нарушал дисциплину, был спокоен. С ребятами отношения были абсолютно ровные… многие классные руководители отслеживают страницы "Вконтакте". Но проблема была в том, что он зарегистрирован не под своим именем", — добавила Решетова, отметив, что школьник действительно общался с психологом после того, как у него было зафиксировано ухудшение успеваемости и поведения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала, что ученики школы, где произошла стрельба, были в курсе планов подростка. По ее словам, школьник "сделал все, чтобы его заметили". Мишонова отметила, что ученик рассказал о своих планах "практически всем", в том числе одноклассникам, которые, по их словам, обратились к директору, "и он, видимо, не поверил, что это может быть реальностью". В то же время областной омбудсмен отметила, что у подростка были конфликты с одноклассниками.