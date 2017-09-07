Защита будет настаивать на домашнем аресте "ивантеевского стрелка"

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Защита подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, будет настаивать на домашнем аресте ребенка, сообщил журналистам его адвокат Виктор Запрудский.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы сообщила РИА Новости, что суд получил материалы на арест подростка. По ее данным, школьника просят заключить под стражу до 5 ноября.

"Мы будем просить о домашнем аресте", — сказал адвокат. Он пояснил, что под домашним арестом школьник может продолжить обучение.

При этом адвокат отказался давать комментарии по сути дела "ивантеевского стрелка", сославшись на подписку о неразглашении. Он уточнил, что пока школьник остается в статусе подозреваемого.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.