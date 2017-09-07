Суд в Петербурге оставил в силе приговор убийце журналиста Циликина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор в виде 8,5 лет колонии строгого режима 22-летнему Сергею Косыреву, признанному виновным в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Из материалов дела следует, что 27 марта 2016 года студент Гидрометеорологического университета Косырев находился в гостях у Циликина, с которым познакомился в интернете. Городское управление СК ранее сообщало, что в ходе внезапно возникшей ссоры студент зарезал журналиста, нанеся ему не менее 30 ударов ножом, после чего похитил телефон, ноутбук и кошелек с 43,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 30 мая приговорил Косырева к 8,5 годам колонии строгого режима. Свою вину в убийстве Косырев признал, однако заявил, что не похищал мобильный телефон Циликина. Гособвинитель в прениях просил приговорить Косырева к 9,5 годам колонии строгого режима по совокупности за умышленное убийство и кражу в значительном размере. Апелляционную жалобу на приговор подал адвокат Иосиф Габуния.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Калининского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Сергея Косырева", — говорится в сообщении.

Циликин родился в 1961 году, в 1980-е годы работал актером Ленинградского академического театра комедии имени Акимова. В 1992 году начал работать в газете "Час пик", где прошёл путь от корреспондента до редактора блока "Культура и общество". Циликин печатался в изданиях "Известия", "Ведомости", "Коммерсантъ", "Московские новости", "Время новостей", Vogue, Elle, "Эксперт", "Профиль", "Театр", был обозревателем информационного агентства "Росбалт", вел авторские программы на ВГТРК, Пятом канале и на радиостанции "Эхо Петербурга".