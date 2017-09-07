"Данайцы с колбасками": Улюкаев прокомментировал разговор с Сечиным

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев перефразировал известное латинское выражение из поэмы Вергилия, посоветовав журналистам бояться "данайцев, колбаски приносящих".

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Если вина Улюкаева будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

"Дело о колбасе"

Слова бывшего министра о "данайцах" связаны с уголовным делом бывшего чиновника. Ранее в суде прокурор огласил стенограмму записи разговора Улюкаева с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Из нее следует, что Сечин, хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой.

В четверг журналисты попросили Улюкаева прокомментировать слова Сечина, который накануне заявил, что уверен в виновности бывшего министра. Тогда глава "Роснефти" сказал, что экс-чиновник "требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал".

"В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить", — сказал Сечин.

Улюкаев в ответ напомнил, что ему запрещено общаться с журналистами, однако предупредил прессу, чтобы она "боялась данайцев, приносящих колбаски".

Кроме того, экс-министр рассказал, что сейчас читает книгу Альберта Камю "Посторонний". На замечание журналистов о том, что Улюкаев сильно похудел, тот заявил: "У меня стальные нервы или нервов нет вообще".

Показания бывшего водителя Улюкаева

В четверг суд допросил бывшего водителя главы МЭР Илью Макарова. Мужчина рассказал, в частности, детали истории с "колбасой".По словам Макарова, Улюкаев пробыл в здании "Роснефти" около 15 минут.

"Я услышал, что открывается багажник моей машины, я вышел посмотреть, мало ли кто там. Я увидел, что Улюкаев подошел к машине и кладет портфель. Ну, я быстро подхватил, чтобы помочь, взял портфель и положил глубже в багажник. Закрыл багажник, обернулся — уже никого не было", — сказал он.

Водитель добавил, что после этого Улюкаев вернулся в офис нефтяной компании, откуда вышел вместе с Сечиным. При этом тогдашний глава Минэкономразвития держал в руках корзинку с "подарочным набором": вином и колбасой.

"Мы выехали из бокса, поехали на работу и все. Сотрудники ФСБ перегородили нам дорогу. Попросили сдать машину назад, ну и все: пошли следственные действия", — пояснил Макаров.

В материалах уголовного дела говорится, что деньги, переданные Улюкаеву, были обработаны специальным препаратом. Позднее на руках чиновника нашли люминесцентные пятна.

Позиция Улюкаева

Алексей Улюкаев отвергает выдвинутые против него обвинения. В середине августа экс-министр заявил, что уголовное дело стало результатом провокации, которую организовали против него Сечин и ФСБ.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", — заявил Улюкаев, комментируя встречу в офисе "Роснефти".

По словам бывшего главы Минэкономразвития, ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и экс-руководителя службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.