Экс-водитель Улюкаева сообщил детали истории с корзинкой с колбасой

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бывший водитель экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Илья Макаров рассказал в суде, что экс-министр в день, когда его задержали на выезде из офиса "Роснефти", сам принес и положил в багажник автомобиля портфель, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где слушается дело по существу.

Водитель рассказал, что 14 ноября 2016 года ему позвонила секретарь и сообщила, что министр поедет в офис "Роснефти".

"Приехали, Алексей Валентинович вышел, я вышел отдышаться от поездки. Встречали нас. Сечин встречал, он поздоровался, я тоже поздоровался, он сказал мне: "Вам лучше сесть в машину". Я сел", — сказал свидетель.

Улюкаев, по словам, свидетеля, отсутствовал около 15 минут.

"Я услышал, что открывается багажник моей машины, я вышел посмотреть, мало ли кто там. Я увидел, что Улюкаев подошел к машине и кладет портфель. Ну, я быстро подхватил, чтобы помочь, взял портфель и положил глубже в багажник. Закрыл багажник, обернулся — уже никого не было", — сказал он.

Затем, по словам водителя, Улюкаев ушел, а позднее спустился вместе с Сечиным, в руках экс-министра уже была корзинка с "подарочным набором": вином и колбасой. Макаров сообщил, что взял эту корзинку и также поставил ее в багажник.

"Мы выехали из бокса, поехали на работу и все. Сотрудники ФСБ перегородили нам дорогу. Попросили сдать машину назад, ну и все: пошли следственные действия", — сказал Макаров.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".