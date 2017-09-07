Бизнесмен получил 12 лет колонии по делу о захвате заложников в "Ситибанке"

Бизнесмен Арам Петросян во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 7 сентября 2017

Бизнесмен Арам Петросян во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Московский окружной военный суд признал бизнесмена Арама Петросяна виновным в терроризме и захвате заложников в отделении "Ситибанка" и приговорил его к 12 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее гособвинитель попросил суд признать подсудимого Петросяна виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Признать виновным в терроризме и захвате заложников и приговорить к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал судья.

Суд зачел Петросяну время содержание под стражей: он был арестован 24 июля 2016 года. Гражданский иск потерпевшего на сумму 50 тысяч был удовлетворен в полном объеме.

Также суд приговорил Петросяна к ограничению свободы сроком на один год после отбытия наказания. В этот год ему будет запрещено выезжать за пределы Подмосковья и менять постоянное место жительства.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия бизнесмен признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.

Подробнее о деле о захвате заложников в московском банке читайте в справке >>