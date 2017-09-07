Улюкаев призвал "бояться данайцев, колбаски приносящих"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, колбаски приносящих", передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что не сомневается в виновности бывшего министра. По словам Сечина, Улюкаев "требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал".

Улюкаев не стал комментировать слова главы "Роснефти", напомнив журналистам, что ему запрещено общаться с прессой.

Тем не менее, Улюкаев предупредил прессу, чтобы она "боялась данайцев, приносящих колбаски". Также бывший министр рассказал, что сейчас читает книгу Альберта Камю "Посторонний".

На замечание, что Улюкаев сильно похудел, подсудимый заявил: "У меня стальные нервы или нервов нет вообще".

Во время судебного процесса прокурор огласил стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали шифр, однако прекрасно понимали, о чем идет речь.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Если вина Улюкаева будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.