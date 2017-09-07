В Кабардино-Балкарии восстановленная после схода селя дорога снова смыта

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дорожное полотно, ранее восстановленное после схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, полностью смыто, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Уточняется, что после обильных проливных дождей прекращено автомобильное движение на выездах из сельских поселений Верхний Баксан и Нейтрино.
По информации МВД, на затопленных участках дороги прекращено движение, здесь проводятся ремонтно-восстановительные работы. В них задействовано 53 работника, 48 единиц специальной техники (пять тяжелых гусеничных экскаваторов, два тяжелых автогрейдера, пять бульдозеров, два погрузчика, 34 самосвалов грузоподъемностью до 30 тонн).
При хорошей погоде работы прекратят до обеда четверга, добавили в МВД.