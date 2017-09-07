В Кабардино-Балкарии восстановленная после схода селя дорога снова смыта

Сотрудник МЧС на месте схода селя в Республике Кабардино-Балкария. Архивное фото

Сотрудник МЧС на месте схода селя в Республике Кабардино-Балкария. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дорожное полотно, ранее восстановленное после схода селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, полностью смыто, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.

Уточняется, что после обильных проливных дождей прекращено автомобильное движение на выездах из сельских поселений Верхний Баксан и Нейтрино.

"В результате схода селевого потока и связанного с этим подъемом уровня воды в пойме реки Баксан на 84-м километре федеральной дороги А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус полностью смыто ранее восстановленное дорожное полотно протяженностью 30 метров", — говорится в сообщении.

По информации МВД, на затопленных участках дороги прекращено движение, здесь проводятся ремонтно-восстановительные работы. В них задействовано 53 работника, 48 единиц специальной техники (пять тяжелых гусеничных экскаваторов, два тяжелых автогрейдера, пять бульдозеров, два погрузчика, 34 самосвалов грузоподъемностью до 30 тонн).

При хорошей погоде работы прекратят до обеда четверга, добавили в МВД.