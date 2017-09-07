В России суд заочно арестовал главу пресс-службы "Правого сектора"*

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Суд в России заочно арестовал руководителя пресс-службы запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор"* россиянина Артема Скоропадского, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она пояснила, что также заочно арестованы еще два гражданина РФ, причастные к деятельности "Правого сектора". Петренко добавила, что все они объявлены в международный розыск.

"По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Российской Федерации Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского", — сказала она.

По данным СК, "Скоропадский — руководитель пресс-службы "Правого сектора", систематически выступает в СМИ и в сети интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участию в совершении преступлений экстремистской направленности".

"По данным следствия, Чудинов, состоя в должности заместителя командира одного из боевых структурных подразделений добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", принимал активное участие в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР", — добавляет Петренко.

По ее словам, "Стоцкий, являясь активистом "Правого сектора", систематически принимал участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях" данной экстремистской организации, пропагандировал в интернете ее идеологию.

В действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления по статье "организация деятельности экстремистской организации", Стоцкого — по статье "участие в деятельности экстремистской организации".

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.