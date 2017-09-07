Следствие попросило арестовать "ивантеевского стрелка"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Басманный суд получил материалы на арест девятиклассника, устроившего стрельбу в подмосковной школе, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Во вторник во время урока информатики ученик девятого класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Учительница получила черепно-мозговую травму, трое учеников выпрыгнули из окон в классе. Следствие возбудило дела по статьям "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Халатность".
Соседи ребенка рассказали РИА Новости, что мальчик всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщали, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.