"Ивантеевскому стрелку" грозит не больше 10 лет тюрьмы, считает эксперт

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Ивантеевскому стрелку" грозит не больше 10 лет лишения свободы в связи с тем, что его возраст ещё не достиг 16-ти лет, сообщил РИА Новости адвокат, эксперт по уголовному праву Алексей Синицын.

В подмосковной Ивантеевке 5 августа девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

"За совершение хулиганства и покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах (часть 3 статьи 213 и часть 2 статьи 105 УК РФ) подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 14 лет. Санкции данных статей предусматривают строгие наказания в виде лишения свободы, однако несовершеннолетним лицам, не достигшим возраста 16 лет, даже за совершение особо тяжких преступлений не может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет", — сказал Синицын.