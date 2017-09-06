В Северной Осетии нейтрализовали боевиков, присягнувших на верность ИГ*

Сотрудники силовых структур во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков. Архивное фото.

Сотрудники силовых структур во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков. Архивное фото.

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нейтрализованные в Северной Осетии боевики присягнули на верность ИГ* (запрещена в России) и готовились совершить ряд терактов, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

"Была получена информация о нахождении на территории Республики Северная Осетия — Алания членов законспирированной ячейки — приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность МТО ИГИЛ* и готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

"В результате принятых мер трое бандитов были блокированы на участке местности в районе Суаргомского ущелья. На законное требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы", — отметили в НАК.