Дело "ивантеевского стрелка" квалифицировали как покушение на убийство

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дело подростка, устроившего стрельбу в подмосковной школе, дополнительно квалифицировали как покушение на убийство, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого, как покушение на убийство (ч.3 ст.30, "а, б, е, и" ч.2 ст.105 УК РФ)", — сказала она.

Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".