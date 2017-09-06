Воевавший в Сирии боевик из Дагестана экстрадирован из Германии в Россию

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Житель Дагестана, воевавший в составе незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Сирии, экстрадирован в Россию из Германии, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

"Сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН осуществлена экстрадиция из Германии в Россию Абдулы Омарова 1992 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Организация НВФ или участие в нем" — ред.). В ноябре 2015 года в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по факту его участия в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории САР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году на основании запроса МВД по республике Дагестан он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В результате оперативно-розыскных мероприятий Омаров был задержан в Германии и в среду его доставили в Москву.