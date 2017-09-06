В Москве на месте падения "Газели" в пруд работают водолазы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Спасатели и водолазы работают на месте падения "Газели" в один из самых больших прудов на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что грузовая "Газель" упала в один из самых больших прудов на севере Москвы после того, как у машины заклинило рулевое колесо, водитель остался жив. В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт инцидента, отметив, что в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Спасатели и водолазы поисково-спасательной станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) сейчас проводят работы совместно с пожарно-спасательным отрядом", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, инцидент произошел в 13.40 (мск). "Газель" упала в Большой Садовый пруд, оказавшись в 20 метрах от берега. Водитель не пострадал", — добавили в департаменте.

Большой Садовый пруд (Академический) — один из самых больших в Москве. Его площадь составляет около 19 гектаров, а средняя глубина — около 2 метров. Является особо охраняемой природной зоной. Водоем находится на территории парка Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.