Источник: в Чите в сошедшем с рельсов поезде не было взрывоопасных грузов

Сотрудники МЧС во время работ на железной дороге

Сотрудники МЧС во время работ на железной дороге

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В составе воинского эшелона, который сошел с рельсов в Забайкалье, не было взрывоопасных грузов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"В составе взрывоопасных грузов нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ЧП произошло на нечетном пути железнодорожного перегона в Центральном районе Читы. По его словам, произошел сход с рельсов 11 платформ и трех пассажирских вагонов с последующим опрокидыванием десяти платформ с военной техникой.

"Пострадавших нет, движение на четном пути не ограничено, задержка в движении пассажирских поездов не ожидается", — добавил источник.