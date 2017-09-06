МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В составе воинского эшелона, который сошел с рельсов в Забайкалье, не было взрывоопасных грузов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Он уточнил, что ЧП произошло на нечетном пути железнодорожного перегона в Центральном районе Читы. По его словам, произошел сход с рельсов 11 платформ и трех пассажирских вагонов с последующим опрокидыванием десяти платформ с военной техникой.
"Пострадавших нет, движение на четном пути не ограничено, задержка в движении пассажирских поездов не ожидается", — добавил источник.