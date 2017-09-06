Удальцов сообщил, что вызван на допрос в связи с событиями 2012 года

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сергей Удальцов сообщил, что вызван на допрос в Следственный комитет в связи с событиями 2012 года.
"Допрос, исходя из номера уголовного дела, будет касаться событий 2012 года. Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло", — написал Удальцов в своем микроблоге в Twitter.
Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев ранее были приговорены к 4,5 года лишения свободы.