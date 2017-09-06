Обвинивший сотрудницу калининградского детсада в проституции заплатит штраф

КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Мужчине, который обвинил музыкального работника одного из детских садов Калининградской области в занятиях проституцией и выложил ее личное видео в интернет, придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей, кроме того мировой суд приговорил его к 150 часам исправительных работ, рассказал РИА Новости адвокат девушки Антон Самоха.

"Приговором суда 200 тысяч рублей — это очень хорошая компенсация морального вреда. Плюс 150 часов обязательных работ. Считаю, что это дело очень показательное. Конечно, такие дела есть в практике, но они были незаметными, менее резонансными, просто потому что девушки не работали в детском саду. Но после этого дела и следственный комитет на похожие стал смотреть совсем по-другому", — сказал адвокат.

Резонансная история произошла в начале пошлого года, когда в СМИ появилась информация, что музыкальный работник детского сада в городе Полесске подрабатывает в сфере оказания интимных услуг. Об этом сообщил один из местных жителей, отверженный ухажер девушки, якобы узнавший в ней проститутку, работающую под псевдонимом Настя Монпасье.

Девушка подала в Следственный комитет заявление с требованием привлечь мужчину, который распространил информацию о ее личной жизни, к уголовной ответственности. Не добившись от девушки ответных чувств, он выложил ее интимное видео в интернет. Из детского сада она уволилась. Через несколько месяцев следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело против мужчины, обвинившего девушку в оказании интим-услуг.

Обидчику бывшего музыкального работника вменяется статья УК о нарушении неприкосновенности частной жизни. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

Адвокат бывшей сотрудницы детского сада в Калининградской области уверен, что мужчина будет обжаловать решение суда, скорее всего, апелляция будет в Ленинградском районном суде.