Число подписчиков на странице "ивантеевского стрелка" выросло в 100 раз

Сотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017

Сотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число подписчиков на странице "ивантеевского стрелка" в социальной сети "Вконтакте" после ЧП со стрельбой в школе выросло в 100 раз, власти подмосковной Ивантеевки просят администрацию соцсети заблокировать страницу, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка в РФ Анной Кузнецовой.

"Пока его страница в интернете висела, количество подписчиков увеличилось в 100 раз", — сказала Мишонова.

Она уточнила, что с просьбой о закрытии страницы подростка в администрацию социальной сети обратилась она и администрация Ивантеевки.

"Мы вчера обратились", — сказала Мишонова.

Социальная сеть "ВКонтакте" ранее закрыла возможность оставлять комментарии на странице подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, из-за возросшей активности пользователей.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".