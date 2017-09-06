"Не о чем говорить": Сечин назвал действия Улюкаева преступлением

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден в виновности бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Руководитель крупнейшей нефтяной компании рассказал журналистам, что экс-чиновник сам определил размер взятки и лично забрал деньги.
Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
"Забрал, погрузил, уехал"
Отвечая на вопросы журналистов, Сечин заявил, что уверен в виновности Улюкаева.
Игорь Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу экс-главы МЭР. Главу "Роснефти" могут вызвать в суд лично или огласить его показания, данные во время следствия.
Версия обвинения
Накануне в Замоскворецком суде столицы прошло очередное заседание по делу бывшего министра.
Прокурор, в частности, зачитал стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. В начале разговора Сечин просит приготовить чай и некую корзинку, а также интересуется у Улюкаева, почему тот ходит без куртки, и советует ему одеваться теплее.
Затем Сечин интересуется, скоро ли будет чай, а также просит приготовить корзину с колбасой. Позднее собеседники начинают обсуждать вопросы нефтяного рынка.
Прокурор отметил, что Улюкаев получил взятку в два миллиона долларов 100-долларовыми купюрами. Деньги находились в сумке, которую чиновник, по версии следствия, забрал с собой.
По данным обвинения, сразу после задержания Улюкаев утверждал, что в сумке, которую он получил от Сечина, находится вино.
"В багажнике была обнаружена коричневая сумка. На вопрос, что там, Улюкаев сообщил, что в ней находится вино, которое он получил от Сечина", — отметил прокурор.
В материалах дела говорится, что деньги, переданные Улюкаеву, были предварительно осмотрены и обработаны специальным препаратом.
Позднее на руках Улюкаева и его водителя нашли люминесцентные пятна вещества, нанесенного на взятку.
Позиция Улюкаева
Сам Алексей Улюкаев отвергает выдвинутые против него обвинения. В середине августа экс-министр заявил, что уголовное дело стало результатом провокации, которую организовали против него глава "Роснефти" Игорь Сечин и ФСБ.
По словам бывшего главы МЭР, ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и экс-руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова.
Тогда же Улюкаев выступил за максимальную открытость своего процесса.
"Мне скрывать нечего, чем более открытым будет процесс, тем лучше", — заявил он в суде.
Отношение россиян к процессу Улюкаева
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что почти половина россиян — 49 процентов — считает дело в отношении Алексея Улюкаева показательной акцией, при этом 57 процентов опрошенных верят в виновность экс-главы Минэкономразвития.
Как показал опрос ВЦИОМ, о начале суда над бывшим министром известно большинству россиян (71 процент): более осведомлены об этом люди пенсионного возраста (88 процентов), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (82 процента).
"Общество скорее склонно соглашаться с тем, что дело Улюкаева — это показательная акция (сегодня так считают 49 процентов россиян…), нежели проявление реальной борьбы властей с коррупцией (35 процентов)", — говорится в материалах опроса, который ВЦИОМ провел в середине августа.