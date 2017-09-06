"Не о чем говорить": Сечин назвал действия Улюкаева преступлением

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден в виновности бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Руководитель крупнейшей нефтяной компании рассказал журналистам, что экс-чиновник сам определил размер взятки и лично забрал деньги.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

"Забрал, погрузил, уехал"

Отвечая на вопросы журналистов, Сечин заявил, что уверен в виновности Улюкаева.

"Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить", — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по делу экс-министра.

Игорь Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу экс-главы МЭР. Главу "Роснефти" могут вызвать в суд лично или огласить его показания, данные во время следствия.

Версия обвинения

Накануне в Замоскворецком суде столицы прошло очередное заседание по делу бывшего министра.

Прокурор, в частности, зачитал стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. В начале разговора Сечин просит приготовить чай и некую корзинку, а также интересуется у Улюкаева, почему тот ходит без куртки, и советует ему одеваться теплее.

"Ты прости, что мы затянули выполнение поручения. <…> Командировки… Пока туда-сюда, собрали объем. Забирай. Ну, иди — и корзиночку забери… Можешь считать, что задание выполнено", — процитировал прокурор аудиозапись.

Затем Сечин интересуется, скоро ли будет чай, а также просит приготовить корзину с колбасой. Позднее собеседники начинают обсуждать вопросы нефтяного рынка.

Прокурор отметил, что Улюкаев получил взятку в два миллиона долларов 100-долларовыми купюрами. Деньги находились в сумке, которую чиновник, по версии следствия, забрал с собой.

По данным обвинения, сразу после задержания Улюкаев утверждал, что в сумке, которую он получил от Сечина, находится вино.

"В багажнике была обнаружена коричневая сумка. На вопрос, что там, Улюкаев сообщил, что в ней находится вино, которое он получил от Сечина", — отметил прокурор.

В материалах дела говорится, что деньги, переданные Улюкаеву, были предварительно осмотрены и обработаны специальным препаратом.

Позднее на руках Улюкаева и его водителя нашли люминесцентные пятна вещества, нанесенного на взятку.

Позиция Улюкаева

Сам Алексей Улюкаев отвергает выдвинутые против него обвинения. В середине августа экс-министр заявил, что уголовное дело стало результатом провокации, которую организовали против него глава "Роснефти" Игорь Сечин и ФСБ.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", — описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей двух миллионов долларов в офисе "Роснефти".

По словам бывшего главы МЭР, ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и экс-руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова.

Тогда же Улюкаев выступил за максимальную открытость своего процесса.

"Мне скрывать нечего, чем более открытым будет процесс, тем лучше", — заявил он в суде.

Отношение россиян к процессу Улюкаева

Если вина Алексея Улюкаева будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что почти половина россиян — 49 процентов — считает дело в отношении Алексея Улюкаева показательной акцией, при этом 57 процентов опрошенных верят в виновность экс-главы Минэкономразвития.

Как показал опрос ВЦИОМ, о начале суда над бывшим министром известно большинству россиян (71 процент): более осведомлены об этом люди пенсионного возраста (88 процентов), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (82 процента).

"Общество скорее склонно соглашаться с тем, что дело Улюкаева — это показательная акция (сегодня так считают 49 процентов россиян…), нежели проявление реальной борьбы властей с коррупцией (35 процентов)", — говорится в материалах опроса, который ВЦИОМ провел в середине августа.