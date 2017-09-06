США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

"Не о чем говорить": Сечин назвал действия Улюкаева преступлением

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (321)
12:0306.09.2017
(обновлено: 12:15 06.09.2017)
31813914
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. Архивное фотоЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден в виновности бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Руководитель крупнейшей нефтяной компании рассказал журналистам, что экс-чиновник сам определил размер взятки и лично забрал деньги.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

"Забрал, погрузил, уехал"

Отвечая на вопросы журналистов, Сечин заявил, что уверен в виновности Улюкаева.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Приключения Улюкаева в "Роснефти": корзина с колбасой превратилась в $2 млн
"Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить", — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по делу экс-министра.

Игорь Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу экс-главы МЭР. Главу "Роснефти" могут вызвать в суд лично или огласить его показания, данные во время следствия.

Версия обвинения

Накануне в Замоскворецком суде столицы прошло очередное заседание по делу бывшего министра.

Прокурор, в частности, зачитал стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. В начале разговора Сечин просит приготовить чай и некую корзинку, а также интересуется у Улюкаева, почему тот ходит без куртки, и советует ему одеваться теплее.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прокурор представил суду стенограмму разговора Улюкаева и Сечина
"Ты прости, что мы затянули выполнение поручения. <…> Командировки… Пока туда-сюда, собрали объем. Забирай. Ну, иди — и корзиночку забери… Можешь считать, что задание выполнено", — процитировал прокурор аудиозапись.

Затем Сечин интересуется, скоро ли будет чай, а также просит приготовить корзину с колбасой. Позднее собеседники начинают обсуждать вопросы нефтяного рынка.

Прокурор отметил, что Улюкаев получил взятку в два миллиона долларов 100-долларовыми купюрами. Деньги находились в сумке, которую чиновник, по версии следствия, забрал с собой.

По данным обвинения, сразу после задержания Улюкаев утверждал, что в сумке, которую он получил от Сечина, находится вино.

"В багажнике была обнаружена коричневая сумка. На вопрос, что там, Улюкаев сообщил, что в ней находится вино, которое он получил от Сечина", — отметил прокурор.

В материалах дела говорится, что деньги, переданные Улюкаеву, были предварительно осмотрены и обработаны специальным препаратом.

Позднее на руках Улюкаева и его водителя нашли люминесцентные пятна вещества, нанесенного на взятку.

Позиция Улюкаева

Сам Алексей Улюкаев отвергает выдвинутые против него обвинения. В середине августа экс-министр заявил, что уголовное дело стало результатом провокации, которую организовали против него глава "Роснефти" Игорь Сечин и ФСБ.

Алексей Улюкаев после заседания Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Противоречивый Улюкаев: суд допросил первых свидетелей по делу экс-министра
"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", — описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей двух миллионов долларов в офисе "Роснефти".

По словам бывшего главы МЭР, ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и экс-руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова.

Тогда же Улюкаев выступил за максимальную открытость своего процесса.

"Мне скрывать нечего, чем более открытым будет процесс, тем лучше", — заявил он в суде.

Здание ФСБ РФ в Москве. Архивное фото
© Фото : A.Savin
Источники: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Если вина Алексея Улюкаева будет доказана, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

Отношение россиян к процессу Улюкаева

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что почти половина россиян — 49 процентов — считает дело в отношении Алексея Улюкаева показательной акцией, при этом 57 процентов опрошенных верят в виновность экс-главы Минэкономразвития.

Как показал опрос ВЦИОМ, о начале суда над бывшим министром известно большинству россиян (71 процент): более осведомлены об этом люди пенсионного возраста (88 процентов), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (82 процента).

"Общество скорее склонно соглашаться с тем, что дело Улюкаева — это показательная акция (сегодня так считают 49 процентов россиян…), нежели проявление реальной борьбы властей с коррупцией (35 процентов)", — говорится в материалах опроса, который ВЦИОМ провел в середине августа.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
Комментировать
Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Andy Nov
Остаётся вопрос: Чей заказ выполнял Сечин сливая взяточника министра, через подставу.
12:43
06.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена