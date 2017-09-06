МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ученики ивантеевской школы рассказали директору о планах "стрелка", но меры не были приняты, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

"Он сделал все, чтобы его заметили. Он рассказал всем практически, что готовит, он рассказал своим одноклассникам. Одноклассники говорят, что рассказали директору, и он, видимо, не поверил, что это может быть реальностью", — рассказала Мишонова.

По ее словам, родители подростка знали, что он увлекается оружием, и сами подарили ему пневматику.

Мишонова рассказала, что школьник уже прошел психиатрическую экспертизу, ее итоги пока неизвестны.

Во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека. Учительница получила черепно-мозговую травму, еще трое учеников выпрыгнули из окон в классе. Следствие возбудило дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

Как рассказали ученики, "стрелок" был жертвой преследований со стороны одноклассников из-за того, что был "странным", при этом руководство школы не предпринимало никаких мер для того, чтобы пресечь эти унижения.