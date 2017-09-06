Сечин заявил, что убежден в виновности Улюкаева

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден, что экс-министр экономического развития Алесей Улюкаев совершил преступление: чиновник требовал вознаграждение, приехал за ним и забрал.
Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева. Главу "Роснефти" могут вызвать в суд для дачи показаний лично или огласить его показания, данные на стадии следствия. В понедельник Сечин рассказал, что не получал повестки в суд.
По словам прокурора, экс-министр потребовал деньги лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС. При этом он угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку. Улюкаев в свою очередь заявил, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована "на основании ложного доноса" Сечина и тогдашнего начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.