Сечин заявил, что убежден в виновности Улюкаева

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден, что экс-министр экономического развития Алесей Улюкаев совершил преступление: чиновник требовал вознаграждение, приехал за ним и забрал.

"Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить", — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он в суде дать показания по делу экс-главы МЭР.

Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу Улюкаева. Главу "Роснефти" могут вызвать в суд для дачи показаний лично или огласить его показания, данные на стадии следствия. В понедельник Сечин рассказал, что не получал повестки в суд.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве у Сечина двух миллионов долларов, экс-министру грозит до 15 лет заключения. По версии следствия, взятка предназначалась за выдачу министерством заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По словам прокурора, экс-министр потребовал деньги лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС. При этом он угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку. Улюкаев в свою очередь заявил, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована "на основании ложного доноса" Сечина и тогдашнего начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.