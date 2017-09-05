ЧП в школе: ученики рассказали о "стрелке" из подмосковной Ивантеевки

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ученики школы в подмосковной Ивантеевке рассказали о характере подростка, устроившего стрельбу в учебном заведении.

По словам одной из учениц, девятиклассник, который разбросал в школе дымовые шашки и открыл огонь из пневматического оружия, в результате чего пострадали четыре человека, был очень закрытым. Он говорил, что планирует нападение, однако ему никто не верил.

Один из учеников параллельного класса, однако, заявил, что 15-летний подросток, устроивший стрельбу в школе, вовсе не был замкнутым и имел друзей. "Ничто не предвещало, что такое может случиться", — сказал он.

Другие ученики рассказали, что "стрелок" был жертвой преследований со стороны одноклассников из-за того, что был "странным", при этом руководство школы не предпринимало никаких мер для того, чтобы пресечь эти унижения.

По словам соседей "стрелка", тот никогда не проявлял агрессии и всегда был спокойным. В семье подростка соседи тоже не видели никаких странностей. "Они переехали в дом полгода назад. Ничего необычного никогда не замечали за ними. Мы сегодня все в шоке", — сказала одна из жительниц дома, в котором проживал школьник.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова рассказала, что устроивший стрельбу девятиклассник не имел проблем с полицией, не состоял на учете, а его семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. В ГСУ СК России по Московской области подтвердили, что семья "стрелка" является благополучной.

Учащийся 2002 года рождения под плащом пронес в здание школы в поселке Ивантеевка в Московской области оружие и дымовые шашки. Во время урока информатики он напал на учительницу с топориком и открыл огонь из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека. Учительница получила черепно-мозговую травму, трое учеников травмировались после падения из окон класса. Все они были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

"Стрелок" был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По факту стрельбы в школе возбуждены уголовные дело по статьям "Хулиганство" и "Халатность".