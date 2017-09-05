Удальцов заявил, что не получал официального вызова на допрос в СК

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Оппозиционер Сергей Удальцов заявил, что не получал официального вызова на допрос в Следственный комитет.

Во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что оппозиционера вызвали на допрос к следователю. Какие-либо подробности в СК не раскрыли.

"По поводу информации о вызове меня на допрос в Следственный комитет пока ничего пояснить не могу, так как официального вызова еще не получал. Если допрос будет вновь касаться событий 2012 года, то я вряд ли смогу сообщить следствию что-то новое, все было сказано еще в ходе суда", — написал на своей странице в Facebook Удальцов.

Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.