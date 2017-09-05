Следственный комитет вызвал Удальцова на допрос

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Оппозиционер Сергей Удальцов вызван на допрос к следователю, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.

"Удальцов вызван на допрос в Следственный комитет", — сказала Петренко, отвечая на соответствующий вопрос.

Какие-либо подробности в СК не раскрыли.

При этом супруга оппозиционера Анастасия Удальцова сказала РИА Новости, что повесток ее муж не получал. "Мы повесток не получали", — сказала собеседник агентства, отметив, что на данный момент поводов для вызова Удальцова на допрос нет.