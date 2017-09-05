США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Приключения Улюкаева в "Роснефти": корзина с колбасой превратилась в $2 млн

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (319)
17:5905.09.2017
023164
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Новые подробности задержания экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, стали известны на судебном процессе во вторник.

Прокурор огласил аудиозаписи переговоров во время получения взятки, которые спецустройством вел лично Сечин. Из них следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Сечин вручил Улюкаеву по окончании встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Суд объявил перерыв до 7 сентября в процессе по делу Улюкаева

Также на заседании стало известно, что заявление о вымогательстве взятки министром на имя директора ФСБ Александра Бортникова написал тогдашний вице-президент и глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов и подписал сам Сечин, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. А первоначальную "разработку" Улюкаева начал бывший подчиненный генерала Феоктистова по ФСБ.

Корзина с колбасками

У гособвинения в качестве доказательства вины экс-министра есть две аудиозаписи. Одна из них – звонок Сечина в приемную Улюкаева.

"У меня неисполненное поручение есть по итогам работы на Гоа. Только у меня одна просьба", — обращается к Улюкаеву Сечин. Затем глава "Роснефти" просит экс-министра "заехать на секунду". "Тут, может быть,… и компанию хоть посмотришь", — говорит Сечин.

После собеседники договорились о времени встречи и попрощались. "Ну, давай, обнимаю", — сказал глава "Роснефти".

Уже при встрече Сечин несколько раз спрашивал Улюкаева, почему он легко и явно не по погоде одет, а также рекомендовал ему носить куртку или свитер.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Улюкаев получил взятку купюрами по 100 долларов, утверждает следствие

"Ты извини, что мы затянули выполнение поручения… Командировки были. Пока туда-сюда, собрали объем. Можешь считать, что задание выполнено", — говорит глава "Роснефти" министру.

Затем он интересуется, скоро ли будет чай, а также просит приготовить "корзину с колбасой".

"Будет чай? И корзинку с колбасой пусть поставит в зал. Ну, давай иди и корзиночку забери", — процитировал Сечина прокурор, оглашая протокол диалога.

Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что в разговоре Сечина и Улюкаева присутствуют признаки скрытности, зашифрованности, однако оба собеседника понимают, о чем идет речь, в том числе и под словами "выполнили поручение".

На выезде с территории офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве Улюкаев был задержан. Согласно материалам дела, он до последнего утверждал сотрудникам ФСБ, что в багажнике его машины находится вино, которое ему подарил Сечин. Однако при осмотре багажника в ней также была обнаружена сумка с двумя миллионами долларов купюрами номиналом в 100 долларов.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания Замоскворецкого суда. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В суде раскрыли детали оперативного эксперимента, где участвовал Сечин

Впрочем, защита утверждает, что экс-министр был уверен, что в сумке находится колбаса, которую на встрече Сечин просил приготовить для Улюкаева.

Между тем и на руках Улюкаева, и на руках его водителя были обнаружены следы от спецкраски, которой пометили купюры. Водитель экс-министра на следствии рассказал, что он помог своему шефу уложить сумку в багажник. Таким образом, спецсредствами были помечены не только деньги, предназначавшиеся для взятки, но и сама сумка.

Подчиненный генерала Феоктистов

С заявлением о вымогательстве со стороны министра МЭР к директору ФСБ Бортникову обратился лично генерал Олег Феоктистов, который до перехода в "Роснефть" в качестве прикомандированного сотрудника ФСБ работал заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ, а в подчинении в данном управлении у него был Иван Ткачев.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Улюкаев потребовал от Сечина два миллиона долларов, заявил Феоктистов

Именно Ткачеву, занявшему впоследствии пост начальника управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, была поручена "разработка" Улюкаева, следует из материалов дела. Ткачев обратился в Мособлсуд с просьбой разрешить поставить "на прослушку" приемную министра экономического развития.

Как сообщается в материалах дела, оперативный эксперимент в отношении Улюкаева проводили также сотрудники возглавляемого Ткачевым управления, а взятку передавал Сечин, который был снабжен записывающим устройством.

VIP-свидетели

На данный момент в процессе допрошены три из 30 свидетелей обвинения, однако во вторник стало известно, что список высокопоставленных чиновников, которых планируют вызвать в суд, пополнился: помимо главы "Роснефти" Игоря Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова прокуратура может допросить первого заместителя главы Минэнерго Алексея Текслера.

Даты их возможного допроса неизвестны, поскольку сторона обвинения не предупреждает участников процесса, какого именно свидетеля она намерена пригласить в суд на следующее заседание. Процесс продолжится 7 сентября, на слушаниях ожидается продолжение допроса свидетелей обвинения.

Алексей Текслер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Первый замглавы Минэнерго Текслер проходит свидетелем по делу Улюкаева

Улюкаеву, который стал первым в современной России федеральным министром, задержанным за коррупцию, грозит до 15 лет заключения. По версии СК России, полученная экс-министром взятка была благодарностью за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Кроме того, считает следствие, Улюкаев обещал за вознаграждение личное поручительство "Роснефти", а в противном случае угрожал тормозить проекты нефтяной компании.

Бывший министр отрицает вину, заявляя, что ситуация с взяткой является провокацией, которую организовали Сечин и Феоктистов.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
Комментировать
Происшествия
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена