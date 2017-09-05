Приключения Улюкаева в "Роснефти": корзина с колбасой превратилась в $2 млн

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Новые подробности задержания экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, стали известны на судебном процессе во вторник.

Прокурор огласил аудиозаписи переговоров во время получения взятки, которые спецустройством вел лично Сечин. Из них следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Сечин вручил Улюкаеву по окончании встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Также на заседании стало известно, что заявление о вымогательстве взятки министром на имя директора ФСБ Александра Бортникова написал тогдашний вице-президент и глава службы безопасности нефтяной компании Олег Феоктистов и подписал сам Сечин, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. А первоначальную "разработку" Улюкаева начал бывший подчиненный генерала Феоктистова по ФСБ.

Корзина с колбасками



У гособвинения в качестве доказательства вины экс-министра есть две аудиозаписи. Одна из них – звонок Сечина в приемную Улюкаева.

"У меня неисполненное поручение есть по итогам работы на Гоа. Только у меня одна просьба", — обращается к Улюкаеву Сечин. Затем глава "Роснефти" просит экс-министра "заехать на секунду". "Тут, может быть,… и компанию хоть посмотришь", — говорит Сечин.

После собеседники договорились о времени встречи и попрощались. "Ну, давай, обнимаю", — сказал глава "Роснефти".

Уже при встрече Сечин несколько раз спрашивал Улюкаева, почему он легко и явно не по погоде одет, а также рекомендовал ему носить куртку или свитер.

"Ты извини, что мы затянули выполнение поручения… Командировки были. Пока туда-сюда, собрали объем. Можешь считать, что задание выполнено", — говорит глава "Роснефти" министру.

Затем он интересуется, скоро ли будет чай, а также просит приготовить "корзину с колбасой".

"Будет чай? И корзинку с колбасой пусть поставит в зал. Ну, давай иди и корзиночку забери", — процитировал Сечина прокурор, оглашая протокол диалога.

Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что в разговоре Сечина и Улюкаева присутствуют признаки скрытности, зашифрованности, однако оба собеседника понимают, о чем идет речь, в том числе и под словами "выполнили поручение".

На выезде с территории офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве Улюкаев был задержан. Согласно материалам дела, он до последнего утверждал сотрудникам ФСБ, что в багажнике его машины находится вино, которое ему подарил Сечин. Однако при осмотре багажника в ней также была обнаружена сумка с двумя миллионами долларов купюрами номиналом в 100 долларов.

Впрочем, защита утверждает, что экс-министр был уверен, что в сумке находится колбаса, которую на встрече Сечин просил приготовить для Улюкаева.

Между тем и на руках Улюкаева, и на руках его водителя были обнаружены следы от спецкраски, которой пометили купюры. Водитель экс-министра на следствии рассказал, что он помог своему шефу уложить сумку в багажник. Таким образом, спецсредствами были помечены не только деньги, предназначавшиеся для взятки, но и сама сумка.

Подчиненный генерала Феоктистов

С заявлением о вымогательстве со стороны министра МЭР к директору ФСБ Бортникову обратился лично генерал Олег Феоктистов, который до перехода в "Роснефть" в качестве прикомандированного сотрудника ФСБ работал заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ, а в подчинении в данном управлении у него был Иван Ткачев.

Именно Ткачеву, занявшему впоследствии пост начальника управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, была поручена "разработка" Улюкаева, следует из материалов дела. Ткачев обратился в Мособлсуд с просьбой разрешить поставить "на прослушку" приемную министра экономического развития.

Как сообщается в материалах дела, оперативный эксперимент в отношении Улюкаева проводили также сотрудники возглавляемого Ткачевым управления, а взятку передавал Сечин, который был снабжен записывающим устройством.

VIP-свидетели

На данный момент в процессе допрошены три из 30 свидетелей обвинения, однако во вторник стало известно, что список высокопоставленных чиновников, которых планируют вызвать в суд, пополнился: помимо главы "Роснефти" Игоря Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова прокуратура может допросить первого заместителя главы Минэнерго Алексея Текслера.

Даты их возможного допроса неизвестны, поскольку сторона обвинения не предупреждает участников процесса, какого именно свидетеля она намерена пригласить в суд на следующее заседание. Процесс продолжится 7 сентября, на слушаниях ожидается продолжение допроса свидетелей обвинения.

Улюкаеву, который стал первым в современной России федеральным министром, задержанным за коррупцию, грозит до 15 лет заключения. По версии СК России, полученная экс-министром взятка была благодарностью за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Кроме того, считает следствие, Улюкаев обещал за вознаграждение личное поручительство "Роснефти", а в противном случае угрожал тормозить проекты нефтяной компании.

Бывший министр отрицает вину, заявляя, что ситуация с взяткой является провокацией, которую организовали Сечин и Феоктистов.