Прокурор требует 13 лет для захватившего заложников в отделении "Ситибанка"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Прокурор требует приговорить к 13 годам колонии бизнесмена Арама Петросяна, который частично признал вину по делу о захвате летом 2016 года заложников в московском отделении "Ситибанка", сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского окружного военного суда.

"Гособвинитель попросил суд признать подсудимого Петросяна виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы", — сказала представитель суда.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия бизнесмен признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.