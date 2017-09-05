После трагедии на руднике "Мир" на предприятиях "Алросы" идут проверки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Проверки на предприятиях и в других подразделениях "Алросы" в Якутии идут после трагедии на руднике "Мир", сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.

"Этот случай еще раз подтверждает, что каждый на своем рабочем месте должен быть более ответственным, начиная от руководителя, инженеров, рабочих — всех. Это не простое производство, это под землей происходит. Надо быть осторожным. Потому что мы имеем дело с природой. Природные явления никаким законом не отрегулируешь, надо следить, контролировать, принимать меры, если есть необходимость. Во-первых, мы сегодня принимаем усиленные меры по наведению порядка, идут проверки в других предприятиях и в других подразделениях "Алросы". Это горький урок, нам необходим изучить причины происходящего, чтобы потом не ошибиться", — сказал Борисов.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка.

"По простому, по-крестьянски можно сказать так: давайте все закроем и будем наверху жить. Но надо уголь добывать, золото, алмазы. Люди это понимают, опасное производство всегда присутствовало, и надо быть более острожным и придерживаться требованиям обеспечения безопасности", — добавил глава республики.