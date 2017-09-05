Разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки записывали, сообщили в суде

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин получил средство аудиофиксации для записи момента передачи взятки экс-главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву, говорится в материалах дела.

"Сечину было выдано средство для аудиофиксации момента передачи взятки Улюкаеву", — сказал прокурор, оглашая материалы. По его словам, в деле содержится две аудиозаписи разговоров между Улюкаевым и Сечиным, которые касались передачи 2 миллионов долларов.

Прокурор в суде огласил стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. В начале разговора Сечин просит приготовить чай и некую корзинку, а также интересуется у Улюкаева, почему тот ходит без куртки, и советует ему одеваться теплее.

"Ты прости, что мы затянули выполнение поручения… командировки… Пока туда-сюда, собрали объем. Забирай. Ну иди и корзиночку забери… Можешь считать, что задание выполнено", — огласил прокурор содержание аудиозаписи.

Затем он интересуется, скоро ли будет чай, а также просит приготовить корзину с колбасой. Затем собеседники начинают обсуждать вопросы нефтяного рынка.

Согласно оглашенным материалам, Улюкаев, когда сотрудники ФСБ обыскивали его машину, заверил их, что в багажнике находится корзина с вином, которую ему подарил Сечин. Однако в машине был также обнаружен портфель с 2 миллионами долларов.