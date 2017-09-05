В СК рассказали, как будет проходить расследование стрельбы в Ивантеевке

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В рамках расследования ЧП в подмосковной школе будет изучен круг общения устроившего стрельбу ученика, его окружение, поведение и увлечения, также будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы и органов системы профилактики, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как ранее сообщили в полиции, во вторник в школе в поселке Ивантеевка Московской области учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека были госпитализированы. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

"В рамках расследования будет изучен круг общения несовершеннолетнего, его окружение, детально рассмотрено его поведение и увлечения в последнее время. Кроме того, в обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в школе, а также органов системы профилактики", — сказала она.

Отмечается, что на место происшествия для оказания практической помощи уже выехал сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России.