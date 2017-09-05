В СК рассказали, как будет проходить расследование стрельбы в Ивантеевке

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В рамках расследования ЧП в подмосковной школе будет изучен круг общения устроившего стрельбу ученика, его окружение, поведение и увлечения, также будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы и органов системы профилактики, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В рамках расследования будет изучен круг общения несовершеннолетнего, его окружение, детально рассмотрено его поведение и увлечения в последнее время. Кроме того, в обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в школе, а также органов системы профилактики", — сказала она.
Отмечается, что на место происшествия для оказания практической помощи уже выехал сотрудник центрального аппарата Следственного комитета России.