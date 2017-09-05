Семья устроившего стрельбу в подмосковной школе подростка благополучная

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Семья подростка, устроившего стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, является благополучной, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Как ранее сообщили в полиции, в одной из школ в Ивантеевке Московской области во вторник учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека были госпитализированы.

"На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной", — говорится в сообщении.