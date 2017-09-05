Ученица рассказала о характере устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Подросток, открывший стрельбу в школе в Ивантеевке, давно планировал совершить нападение. Об этом в интервью RT заявила одна из учениц этого учебного заведения.

"Парень очень закрытый, учится в 9 "Б". Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил", — сказала она.

Ранее стало известно, что один из учеников школы в Ивантеевке зашел в класс, где разбросал дымовые шашки, после чего произвел выстрел из пневматического оружия. Подростка задержали, возбуждено дело по статье "Хулиганство".

В результате инцидента пострадали четыре человека — учительница и трое учеников, пострадавших из-за того, что прыгали из окон школы. Их жизням ничего не угрожает.

Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, подросток бросил петарду и начал стрелять из пневматического оружия. При этом он якобы кричал, что хочет умереть. Школьники в панике начали выпрыгивать из окон, и одна девочка сломала ногу. Школьников и учителей сразу после инцидента вывели на спортивную площадку.