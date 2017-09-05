В Курганской области пенсионер застрелил проникшую в его дом девушку

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. Житель Курганской области застрелил девушку, которая, по предварительным данным, проникла в дом пенсионеров и угрожала им убийством, требуя отдать ей деньги, сообщило во вторник следственное управление СК по региону.

По данным следствия, ночью 1 сентября 19-летняя жительница райпункта Каргаполье через открытое окно проникла в частный дом, где, угрожая убийством, потребовала у пенсионеров деньги. Хозяин дома достал охотничье ружье, девушка попыталась выхватить оружие, и во время борьбы пенсионер выстрелил ей в плечо. Позже девушка скончалась в больнице.

"Каргапольским межрайонным следственным отделом СУСК по Курганской области проводится проверка по поступившему 1 сентября сообщению о смерти в горбольнице 19-летней девушки от полученного огнестрельного ранения", — говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначены медицинские и баллистические исследования.