Кран в Химках упал на объекте группы ПИК

На месте падения башенного крана в Химках. 5 сентября 2017

На месте падения башенного крана в Химках. 5 сентября 2017

МОСКВА, 5 сен — РИА Недвижимость. Башенный кран в подмосковных Химках упал на объекте группы ПИК, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее сообщалось, что возле дома 74 на улице Молодежная упал башенный кран, один человек погиб, один пострадал.

"5 сентября 2017 года на объекте АО "ПИК-Регион" по адресу: г.о. Химки, микрорайон 6,7,8; жилые дома 1.1, 1.2, 1.3 во время производства работ по монтажу башенного крана специализированной компанией ООО "Вертикаль" произошло падение монтируемой стрелы на рабочих, имеются пострадавшие", — рассказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, генеральная подрядная организация на объекте — ООО "Белславстройреконструкция". По факту обрушения монтируемой стрелы башенного крана в Главгосстройнадзоре создана техническая комиссия для определения причин обрушения. Комиссия начала свою работу. Причины инцидента выясняются.

"После поступления извещения о возникновении аварийной ситуации, которое техзаказчик строительства — АО "ПИК-регион" — обязан направить в адрес Главного управления, на объекте надзорным органом будет назначена внеплановая проверка выполнения требований проектной документации и технических регламентов при производстве работ, в том числе, соблюдения требований безопасности", — пояснил он.

Ранее субподрядная организация ООО "БелСлавСтройРеконструкция" была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее качество и несоблюдение технологии выполнения монолитных работ. Сумма штрафных санкций составила 100 тысяч рублей, добавил собеседник.