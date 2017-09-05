Источник: при падении башенного крана в Химках погиб человек

На месте падения башенного крана в Химках. 5 сентября 2017

На месте падения башенного крана в Химках. 5 сентября 2017

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал, по уточненным данным, в результате падения башенного крана на строительной площадке в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что возле дома 74 на улице Молодежная упал башенный кран, пострадал один человек.

"Крановщик погиб, еще одного человека зацепило (падающим краном)", — сказал собеседник агентства.

По информации регионального главка МЧС, сообщение о падении башенного крана в Химках поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 09.58. Есть пострадавшие. К ликвидации последствия ЧП привлекались четыре единицы техники, всего 16 человек.