Только 3% сгоревшего жилья при пожаре в Ростове-на-Дону было застраховано

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Только 3% сгоревшего жилья при сильном пожаре в Ростове-на-Дону было застраховано, сообщается в совместном пресс-релизе ВСС, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

"Лишь 3% жилья из сгоревшего при крупном пожаре в Ростове-на-Дону было застраховано", — приводятся в сообщении слова президента ВСС Игоря Юргенса.

Как отметил Юргенс, согласно данным опроса страховых компаний, входящих в состав ВСС, лишь несколько строений имели страховку. Обращения поступили к нескольким страховщикам, остальные компании уведомили ВСС об отсутствии полисов страхования объектов в районе пожара. В одной из компаний сообщили, что в этом районе ранее было заключено 4 договора страхования, но к моменту пожара они закончили действие и не были возобновлены.

В другой компании сообщили, что по факту случившегося было заявлено три претензии, причем во всех трех случаях была застрахована только отделка жилья. Еще один страховщик сообщил о наличии страхового случая по договору страхования частного дома с лимитом покрытия на 1 миллион рублей. Отмечается, что страховщики ввели упрощенную систему урегулирования убытков и прикладывают все усилия, чтобы оперативно произвести страховые выплаты.

Юргенс также отметил, что в большинстве регионов РФ доля застрахованного жилья не достигает 8%, в Ростовской области и в Ростове-на-Дону этот показатель является одним из самых низких по стране и не превышает 3%. Он уточнил, что исключением является Москва, где уровень проникновения страхования жилья самый высокий по РФ и составляет примерно 50% за счет действия специальной городской программы.