Третьим свидетелем по делу Улюкаева стала сотрудница Минэкономразвития

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Третьим свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева со стороны гособвинения стала ведущий советник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлия Москвитина, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Во вторник суд проводит третий день слушаний по существу уголовного дела в отношении Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве у главы "Роснефти" Игоря Сечина двух миллионов долларов за положительные отзывы на сделки "Роснефти"

Самый ожидаемый свидетель — глава "Роснефти" Игорь Сечин — накануне сообщил, что пока не получал повестки на процесс и во вторник в суде не появится.

По данным защиты экс-министра, гособвинение заявило список с 30 свидетелями, среди которых Сечин, а также генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее работавший в службе безопасности "Роснефти". Улюкаев считает, что именно они организовали провокацию взятки.

На предыдущем заседании суд заслушал показания первых двух свидетелей обвинения — топ-менеджера нефтяной компании Андрея Баранова и директора департамента МЭР Оксаны Тарасенко.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.