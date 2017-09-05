Третьим свидетелем по делу Улюкаева стала сотрудница Минэкономразвития

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Третьим свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева со стороны гособвинения стала ведущий советник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлия Москвитина, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Самый ожидаемый свидетель — глава "Роснефти" Игорь Сечин — накануне сообщил, что пока не получал повестки на процесс и во вторник в суде не появится.
По данным защиты экс-министра, гособвинение заявило список с 30 свидетелями, среди которых Сечин, а также генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее работавший в службе безопасности "Роснефти". Улюкаев считает, что именно они организовали провокацию взятки.
На предыдущем заседании суд заслушал показания первых двух свидетелей обвинения — топ-менеджера нефтяной компании Андрея Баранова и директора департамента МЭР Оксаны Тарасенко.
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.