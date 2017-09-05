В Химках рухнул башенный кран

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Башенный кран рухнул во вторник в подмосковных Химках, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

© РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк В Новосибирске забравшимся на кран строителям погасили долги по зарплате "Возле дома 74 на улице Молодежная упал башенный кран. Один человек зажат, жив", — сказал собеседник агентства.

На место ЧП уже прибыли сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о падении башенного крана в Химках поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 09.58, есть пострадавшие. К ликвидации последствия ЧП привлекались 16 человек и четыре единицы техники.