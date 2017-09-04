Мужчина, напавший с мачете на сотрудника МЧС в Москве, получил девять лет

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии мужчину, который в 2015 году с мачете напал на сотрудника МЧС в Москве и отрубил ему руку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда 32-летнему Владимиру Бутузову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сказала Иванова.

В ночь на 2 августа 2015 года в Солнцевском районе Москвы несколько мужчин напали на компанию молодых людей, в которой находился водитель учебной пожарной части отдела практического обучения Воронежского института ГПС МЧС сержант внутренней службы Евгений Никулин. При помощи мачете один из нападавших, будучи в нетрезвом состоянии, отрезал сотруднику МЧС кисть руки и ногу, которую врачам удалось спасти. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".

Сам Бутузов в ходе следствия свою вину не признал и отказался давать показания.