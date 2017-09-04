Суд в Петербурге продлил арест предполагаемым вербовщикам в террористы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник продлил срок ареста девяти предполагаемым вербовщикам в запрещенные на территории РФ группировки "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу… сроком на 3 месяца, до 4 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.
По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии и вовлекали их в деятельность группировок "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. Ранее сообщалось, что у следствия не было информации о возможной связи задержанных с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга.
*Террористическая организация, запрещенная в России