Суд в Петербурге продлил арест предполагаемым вербовщикам в террористы

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы. 4 сентября 2017

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании в Басманном суде Москвы. 4 сентября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник продлил срок ареста девяти предполагаемым вербовщикам в запрещенные на территории РФ группировки "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее сообщалось, что в апреле в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов".

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу… сроком на 3 месяца, до 4 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии и вовлекали их в деятельность группировок "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. Ранее сообщалось, что у следствия не было информации о возможной связи задержанных с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга.

*Террористическая организация, запрещенная в России