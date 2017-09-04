Под Воронежем в ДТП с участием 31 машины пострадали пять человек

ВОРОНЕЖ, 4 сен — РИА Новости. Четверо взрослых и ребенок пострадали при столкновении 31 автомобиля на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области, сообщает в понедельник главное управление МВД региона.

Ранее сообщалось, что накануне на 631 километре федеральной автодороги М-4 "Дон" произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием грузового автомобиля и 33 легковых автомобилей. Четыре машины загорелись. Сообщалось, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе пятилетняя девочка.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 31 легковым автомобилям причинены механические повреждения. С телесными повреждениями различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализированы: малолетняя жительница Рязани, 52-летний житель Тульской области и его супруга в возрасте 38 лет, 57-летний житель Твери и его супруга в возрасте 54 лет", — сообщает полиция.

Как пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД области, "тяжелых" среди пострадавших в этом ДТП нет.

По данным полиции, авария произошла в результате того, что 35-летний водитель грузовика, житель Краснодарского края, "не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение c двигавшимся впереди автотранспортом".

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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