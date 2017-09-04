Житель Камчатки из мести сжег автомобиль местного депутата

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские Камчатского края задержали жителя города Елизово, признавшегося в поджоге из мести автомобиля депутата регионального заксобрания Романа Литвинова, сообщает в понедельник УМВД по региону.

"Установлено, что утром 25 августа 45-летний неработающий елизовчанин поджег автомобиль Kia Soul… За рулем иномарки в тот день находилась супруга владельца, возгорание произошло около здания, где работает гражданка", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "на допросе подозреваемый пояснил, что совершил поджог из чувства мести".

"По его утверждению, водитель Kia Soul в последних числах августа подрезал его мотоцикл. Человека, сидевшего за рулем, задержанный полицейскими злоумышленник не видел, но хорошо запомнил саму автомашину", — поясняет УМВД.

Поясняется, что в отношении поджигателя полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.