Последствия ДТП под Воронежем с участием трех десятков машин сняли на видео

Последствия ДТП с участием около 30 машин под Воронежем сняли на видео

Последствия ДТП с участием около 30 машин под Воронежем сняли на видео

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очевидец снял на видео последствия ДТП в Воронежской области, где столкнулись около 30 автомобилей. Ролик опубликован в Instagram.

Публикация от Lev Dubovsky (@lev_dubovskiy) Сен 3 2017 в 7:33 PDT

В полиции сообщили, что начали по факту массовой аварии проверку. "Около 30 автомобилей получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении правоохранителей.

В результате ДТП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Среди пострадавших находилась пятилетняя девочка. Движение на данном участке трассы в настоящее время стабилизируется.

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