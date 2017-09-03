Последствия ДТП под Воронежем с участием трех десятков машин сняли на видео

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очевидец снял на видео последствия ДТП в Воронежской области, где столкнулись около 30 автомобилей. Ролик опубликован в Instagram.
В полиции сообщили, что начали по факту массовой аварии проверку. "Около 30 автомобилей получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении правоохранителей.
В результате ДТП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Среди пострадавших находилась пятилетняя девочка. Движение на данном участке трассы в настоящее время стабилизируется.