Источник: хулиганы пытались проникнуть в женский монастырь в центре Москвы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Группа хулиганов пыталась проникнуть в Покровский женский монастырь в центре Москвы, полицейские доставили трех из них в отделение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Три человека доставлены в отделение полиции после того, как вместе с группой людей пытались проникнуть в Покровский монастырь, стуча в его двери", — сказал собеседник агентства, отметив, что монастырь сейчас закрыт для посещения.

В ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили факт нарушения общественного порядка на улице Таганская, возле дома 58, не уточнив, что это за здание. По данным сайта Покровского ставропигиального женского монастыря, он находится именно по этому адресу.

"В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка возле дома 58 на Таганской улице. Три человека доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал дежурный офицер. По его словам, проводится проверка.

По данным сайта монастыря, он принадлежит Русской православной церкви Московского патриархата и открыт ежедневно с 7 до 20 часов, а в воскресенье – с 6.00 до 20.00.