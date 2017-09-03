Пропавшего в горах Сочи туриста обнаружили мертвым

СОЧИ, 3 сен — РИА Новости. Турист из Москвы, пропавший в горах Красной Поляны в конце августа, обнаружен мертвым, тело мужчины транспортировано из горно-лесной местности с применением альпинистского снаряжения, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 августа, турист из Москвы Дмитрий Максимов собрался в поход в район горного хребта Ачишхо, что неподалеку от популярного курорта Красная Поляна. В последний раз он вышел на связь в тот же день и сказал, что направляется в поселок Медовеевка, где в пятницу его ожидал таксист. Однако Максимов так и не появился, после чего таксист обратился в МЧС. Поиски туриста, которые вели около 20 спасателей и кинологи, продолжались вплоть до субботы, 2 сентября.

"В субботу в одном из притоков реки Медовеевка было обнаружено тело туриста, который пропал в районе горного массива Ачишхо на прошлой неделе. Погибшего нашла группа горных гидов компании "Мастерская приключений", которые добровольно откликнулись на просьбы друзей пропавшего и присоединились к поисковым группам. Сегодня спасатели ЮРПСО МЧС транспортировали тело мужчины из каньона реки с применением альпинистского снаряжения", — говорится в сообщении ведомства.

За время ведения поисковых работ были обследованы отроги массива Ачишхо, каньоны рек Медовеевка, Чвижепсе и их притоков. К поисковым работам были также привлечены спасатели Кубань-спас и волонтеры. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, добавляет пресс-служба.