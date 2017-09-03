В Челябинской области полиция в лесу нашла трехлетнюю девочку

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полицейские в Челябинской области нашли в лесу трехлетнюю девочку, которая ушла накануне гулять и потерялась, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции Челябинской области обнаружили пропавшую девочку в лесу, которая ушла гулять и потерялась", — сказала Волк.

По ее словам, 3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Кунашакскому району от местной жительницы деревни Султаново поступило сообщение. Женщина рассказала, вечером 2 сентября ее трехлетняя внучка ушла гулять и не вернулась. На поиски ребенка немедленно были ориентированы наряды наружных служб полиции, участковые уполномоченные и местные жители.

Днем в воскресенье сотрудник полиции и местный житель нашли ребенка в лесу. Девочку обследуют медицинские работники. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.