Пропавшего в Челябинске полицейского нашли в гостях у родственников

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен — РИА Новости. Полиция Челябинской области установила местонахождение сотрудника полиции отдела МВД города Коркино, которого с 30 августа искали в Челябинске более 900 полицейских, он жив, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 30 августа рано утром участковый уполномоченный вышел из дома в Тракторозаводском районе Челябинска, чтобы отправиться на службу, но на работу в тот день так и не приехал. В пятницу в поиске участкового в Челябинске принимали участие около 900 его коллег.

"Сотрудниками полиции местонахождение участкового было установлено. Но также 30 августа был установлен факт отсутствия его на службе. Руководством ГУ МВД России по региону назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, уточняет пресс-служба.

По данным местных СМИ, участковый уполномоченный был найден в 250 километрах от Челябинска в городе Усть-Катав, где он находится в гостях у родственников.