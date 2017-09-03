В Москве в ДТП на МКАД пострадал ребенок, его эвакуируют вертолетом

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок пострадал в ДТП на 47-м километре МКАД, для его эвакуации в медучреждение привлечен санитарный вертолет Московского авиационного центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"На 47 километре МКАД произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел к месту аварии с врачами МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) на борту", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в департаменте, в данный момент ребенка эвакуируют в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.