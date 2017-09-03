Во Владивостоке засекли землетрясение в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Светлана Задёра. Зафиксированное в КНДР землетрясения магнитудой 5,6 ощущалось во Владивостоке, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель Примгидромета.

"С радиацией в Приморском крае все нормально. В КНДР было землетрясение 5,6 балла, оно чуть-чуть ощущалось во Владивостоке", — сообщил собеседник.

Ранее представители администрации южнокорейского президента заявили, что землетрясение могло быть вызвано шестым по счету ядерным испытанием Пхеньяна. В течение получаса в Южной Корее состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон.