В Москве задержали водителя машины, из которой стреляли

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полиция остановила автомобиль, откуда, по сообщению очевидцев, была слышна стрельба, на Волгоградском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В 20.08 (в субботу) в полицию поступило сообщение о том, что якобы из автомобиля ВАЗ слышны звуки, похожие на выстрелы. Для розыска и задержания вводился план "перехват". Автомобиль был задержан, все находившиеся в нем лица доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал дежурный офицер.

По его словам по данному факту проводится проверка.